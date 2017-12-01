В Армавире мужчина пытался поджечь офис банка

Злоумышленника задержал сотрудник полиции, который был в банке в свой выходной.

Инцидент произошел 1 декабря около 10:00. В офис кредитной организации вошел мужчина, в руках которого была бутылка с горючей жидкостью. Под угрозой поджога он потребовал, чтобы все посетители покинули помещение, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Находившийся в банке в свободное от службы время полицейский одного из подразделений ОМВД по Армавиру задержал злоумышленника и не дал ему совершить поджог.

Полицейский передал задержанного прибывшим коллегам. Личность нападавшего установлена, им оказался местный житель.

Руководством отдела МВД по Армавиру решается вопрос о поощрении отличившегося сотрудника.

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