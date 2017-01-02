В Армавире мужчина ударил собутыльника ножом

В Армавире сотрудники полиции в январе задержали мужчину, который ударил ножом своего знакомого

Инцидент произошел 30 декабря. По данным правоохранителей, местный житель у себя дома распивал спиртные напитки со знакомым. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, во время которой гость схватил нож и ударил хозяина дома. После этого злоумышленник скрылся.

Пострадавшего госпитализировали. В ходе розыска подозреваемого задержали, им оказался ранее судимый 36-летний местный житель, который сознался в содеянном преступлении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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