В Армавире мужчина выжил после того, как его сбил поезд

В полицию 14 марта поступило сообщение о том, что на 1656-м километре перегона Кара-Джалга — Армавир-Туапсинский был травмирован мужчина.

Установили личность пострадавшего, им оказался местный житель 1971 года рождения. Сейчас он госпитализирован, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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