В Армавире на месте обанкротившегося завода открыли два предприятия

В Армавире в 2017 году открыли два новых предприятия на месте обанкротившегося завода металлоконструкций.

В прошлом году предприятие по производству металлоконструкций остановилось. Несколько десятков людей потеряли работу. Сейчас их ждут обратно, но уже на другое производство. На месте закрытого завода фактически появилось два новых предприятия. Здесь вновь выпускают металлоконструкции для строительства зданий, а еще оборудование для нефтеперерабатывающего комплекса.

Конструкции разрабатывают сами. Например, эстакаду для наливных цистерн автоматизировали и сделали более безопасной. Продукцию армавирского завода уже заказывают и в регионах России, и в других странах.

«У нас заказов достаточно по тому количеству персонала, который у нас есть. При поступлении дополнительных заказов, которые мы ожидаем, штат у нас будет все время расти. Мы берем профессионалов сразу. Набирая профессионалов, мы уже можем рассматривать и молодых специалистов, чтобы они могли на фоне профессионалов вырасти», — сказал директор Армавирского завода металлоконструкций Валерий Омельянович.

На сегодняшний день на предприятии трудятся около 60 человек. В течение нескольких лет штат планируют расширить до 300. Для сотрудников создают оптимальные условия труда.

«Мне обеспечили полностью все условия, вплоть до моих капризов. Мне нужно два-три монитора — у меня стоят два монитора. У меня очень мощная машина должна быть с игровой видеокартой — мне купили дорогой компьютер. Я сейчас на нем работаю», — рассказал инженер-конструктор Виталий Завадский.

В цехах отремонтировали все старое оборудование, также закупили новые, самые современные машины, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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