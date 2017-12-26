В Армавире на обочине трассы нашли тело замерзшего мужчины

Тело обнаружили 24 декабря в районе пересечения федеральной трассы «Кавказ» и дороги Армавир — Усть-Лабинск.

По данным следствия, лежащего в снегу недалеко от обочины мужчину заметили автомобилисты. Он не подавал признаков жизни. На место вызвали скорую помощь и полицию. Приехавшие врачи констатировали смерть.

«По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения. На вид ему 35-40 лет, его личность устанавливается. По факту произошедшего проводят доследственную проверку», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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