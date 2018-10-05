В Армавире на пешеходном переходе иномарка сбила женщину

05 октября в 07:50

ДТП произошло 5 октября в 11:40 на улице Энгельса, в районе городской больницы.

По предварительным данным, водители автотранспорта остановились на запрещающий сигнал светофора, а пешеходы начали движение по переходу. Водитель Toyota Corolla решил объехать остановившиеся машины и не заметил шедшую по зебре 46-летнюю женщину.

Иномарка наехала на пешехода. В результате женщина получила тяжелые травмы.

«Врачи диагностировали у нее закрытый перелом обеих костей правой голени со смещением, закрытый перелом локтевого отростка левой локтевой кости со смещением, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы. Пострадавшая была госпитализирована в армавирскую городскую больницу», – рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Армавиру Елена Горелова.

Обстоятельства аварии уточняются, сообщает портал gorodarmavir.ru.

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