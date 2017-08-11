В Армавире наградили заслуженного промышленника Георгия Кандинера

На совете по промышленности Краснодарского края 10 августа ему вручили медаль «Герой труда Кубани» за большой вклад в развитие отрасли.

Промышленники Кубани в Армавире обсудили проблемы отрасли и постарались вместе с властями региона найти пути их решения. Движущей силой развития этого направления остаются люди. Опыт и знания помогают молодым профессионалам возрождать отрасль.

«Бизнес — это дело всей жизни для них. Когда такие люди попадаются, то им и государство идет навстречу. Программ сегодня очень много, в том числе есть и краевые региональные программы. Есть федеральные программы. Сегодня у того, кто хочет, есть путь — трудный, сложный, но он существует. Люди этого добиваются и становятся флагманами», — сказал председатель совета директоров акционерного общества Георгий Кандинер.

Тесное взаимодействие с администрацией региона — залог развития экономики края. Перезагрузка отрасли нужна и для того, чтобы в будущем отказаться от продукции иностранного производства.

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