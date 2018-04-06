В Армавире наркокурьера поймали с крупной партией метилэфедрона

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков.

Сотрудники ОМВД России по Армавиру получили оперативную информацию о том, что 22-летний приезжий из Лабинского района распространяет наркотики. Его машину осмотрели, внутри нашли десять свертков, в которых находились пакеты с порошкообразным веществом белого цвета. Также правоохранители обнаружили в телефоне злоумышленника адреса закладок на территории города.

Полицейские нашли все тайники, изъяли оттуда пакеты с аналогичным веществом. Экспертиза установила, что это — N-метилэфедрон общей массой около 200 гр, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отделе задержанный рассказал, что нашел подработку наркокурьером в Интернете, забрал крупную партию наркотика в тайнике и собирался сбыть его в Армавире. Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Задержанного поместили под стражу, ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

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