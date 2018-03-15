В Армавире нашли пропавшего 15-летнего подростка

Несовершеннолетний был в гостях у приятеля.

Во время розыска полицейские получили информацию о том, что подростка видели в одном из районов города. В результате подворового и поквартирного обхода парня нашли дома у его приятеля, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Около 19:00 полицейские доставили несовершеннолетнего в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. В отношении мальчика противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сейчас с несовершеннолетним работают сотрудники ОПДН и следственного комитета.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полиции утром 15 марта сообщили о том, что в Армавире пропал подросток.

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