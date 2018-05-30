В Армавире обнаружили тело пропавшего пенсионера

Ранее в полицию обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже своего 66-летнего мужа.

Женщина сообщила, что он распивал алкогольные напитки дома, а потом ушел в неизвестном направлении.

Две недели спустя жители поселка Юбилейного обнаружили неопознанное тело.

«Тело нашли на берегу оросительного канала. Признаки насильственной смерти или утопления отсутствовали, но имелись гнилостные изменения. Это значит, что человек умер довольно давно. В таких ситуациях сразу проверяют базу пропавших без вести. Жена 66-летнего армавирца опознала супруга», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в армавирском СО СУ СК РФ.

Проводится проверка, выясняются обстоятельства исчезновения и смерти мужчины.

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