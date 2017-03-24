В Армавире объявили в розыск мужчину, напавшего на девочку

В Армавире 23 марта неизвестный мужчина напал на девочку и пытался ее похитить.

По данным следствия, это произошло в Кирпичном микрорайоне. Мужчина схватил ребенка и, угрожая ножом, стал тащить в сторону заброшенного земельного участка, который огорожен забором. Девочка стала звать на помощь. В это время мимо проходил местный житель. Он услышал крик и побежал на помощь. В этот момент злоумышленник скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На вид подозреваемому от 40 до 50 лет, рост около 180 см. Мужчина среднего телосложения, лицо овальное, волосы темные, на голове есть шрам. Во время совершения преступления на подозреваемом была спортивная толстовка со светлым капюшоном и светлыми рукавами, черная жилетка, темно-синие спортивные брюки с белой продольной полосой по бокам и кроссовки.

Следственный отдел по Армавиру устанавливает личность и местонахождение злоумышленника. Возбудили уголовное дело о похищении несовершеннолетней. Граждан, обладающих информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (86137) 386-47, 8 (86137) 320-02, 8 (999) 437-71-42.

Источник