В Армавире оштрафовали автовладельцев за нарушение правил тонировки

Полицейские Армавира в апреле провели рейд по городским дорогам со специальным прибором, определяющим уровень светопропускания стекол.

Согласно ГОСТам, они могут быть затемнены не более чем на 25%. Тех автовладельцев, у кого этот показатель выше, полицейские обязывают сорвать пленку.

«По итогам проведенных мероприятий в отношении четверых правонарушителей были составлены административные протоколы, все они уже попадали ранее в поле зрения автоинспекторов, были предупреждены об ответственности, однако тонировочную пленку со стекол так и не сняли», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Один из нарушителей выплатит штраф — 1 тыс. рублей. Остальным суд назначил наказание в виде ареста сроком на сутки. Тонировку с автомобилей правоохранители удалили сами, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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