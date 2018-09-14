В Армавире осудили одного из участников вооруженного конфликта в кафе «Астория»

Перестрелка произошла в ночь на 26 ноября 2017 года. По этому делу в сентябре за незаконное приобретение и хранение оружия осудили местного жителя.

Суд установил, что 26 ноября 2017 года около 2:10 31-летний мужчина был на парковке ресторана «Астория» в Армавире. Он взял из своего автомобиля Toyota Camry автомат АКС 74У конструкции Калашникова, снаряженный 27 патронами, спрятал его под свою куртку и зашел в ресторан. Через время мужчина увидел, что в отношении его родного брата — врио начальника отдела вневедомственной охраны Армавира — один из посетителей ресторана применяет физическое насилие. Злоумышленник наставил на того автомат. Мужчина, испугавшись, скрылся с места происшествия.

После злоумышленник отнес автомат обратно в автомобиль, а также забрал автомат своего знакомого, которого застрелили в ресторане. Утром того же дня машину и ее владельца установили и задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ о незаконном приобретении, ношении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Расследованием дела занимались следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласившись с позицией гособвинителя, суд приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ресторане Армавира в ночь на 26 ноября 2017 года застрелили офицера Росгвардии. Всего в результате перестрелки погибли три человека — начальник ОВО Росгвардии Петр Ломакин, предприниматель Андрей Саарян и директор охранного агентства «Витязь» Сергей Боровой.

Администратор ресторана в Армавире рассказал о ночной перестрелке. Подозреваемого в стрельбе объявили в розыск. В сети появилось видео перестрелки в ресторане Армавира. Подозреваемого в убийстве задержали 5 декабря 2017 года в Новокубанском районе.

Прокуратура Краснодарского края в августе направила в суд дело о перестрелке в кафе в ноябре 2017 года, в которой были застрелены двое мужчин.

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Перестрелка в ресторане Армавира

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