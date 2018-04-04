В Армавире открыли бюст летчика-космонавта Виктора Горбатко

Дважды Герой Советского Союза родился в соседнем Гулькевичском районе, но часто бывал в Армавире. Также здесь живут его родственники.

Скульптуру из бронзы установили на гранитном постаменте в центре города, в сквере, где растет платан, который посадил сам летчик-космонавт в 1969 году. Чуть позже Виктору Горбатко было присвоено звание «Почетного гражданина Армавира». По словам вдовы Героя Советского Союза, новый памятник должен вдохновить молодое поколение на героические поступки.

«Он открывал дорогу в космос с первым отрядом космонавтов, он соратник Гагарина. Это имеет огромное значение. Кубань для него была большой родиной, не малой, и он очень привязан был к этим местам», — сказала Алла Горбатко-Любимова.

Также в Армавире открыли и новую большую трибуну стадиона «Юность». Она вмещает больше 4 тыс. зрителей. Работы по возведению конструкции шли с 2016 года. К каждому сектору теперь ведет отдельный вход, благодаря этому зрители смогут покинуть стадион за десять минут без скоплений и давки. Появились также дополнительные удобства — новые санузлы, vip-ложи и буфеты, а футбольное поле получило сертификацию требованиям для проведения чемпионатов России и Европы. На арене 4 апреля прошла первая игра — газон протестировали команды «Армавир» и «Кубань-2».

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