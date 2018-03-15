В Армавире открыли новый спорткомплекс для занятий самбо и дзюдо

На церемонии открытия комплекса присутствовал заместитель главы региона Николай Долуда.

Он отметил, что муниципалитет по праву называют южной столицей российского самбо и дзюдо. Бюджет строительства учреждения в поселке Заветном составил около 28 млн рублей. Новый спортивный комплекс предназначен для многих видов спорта, в том числе — занятий единоборствами.

«Юные спортсмены Армавира регулярно становятся победителями Спартакиад учащихся Кубани и России. Уверен, что эти спортивные комплексы станут отличной возможностью для ребят начать свой путь в большой спорт», — сказал Николай Долуда.

В свою очередь, директор «Центра олимпийской подготовки по самбо и дзюдо» Рудольф Бабоян добавил, что созданные в новом комплексе условия помогут ребятам в их дальнейших спортивных достижениях.

По его словам, в соответствии с поручением губернатора Краснодарского края в Армавире будет построен еще один малобюджетный спортивный объект для занятий спортивной гимнастикой, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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