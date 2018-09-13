В Армавире открыли скульптурную композицию «Поклонись матери»

Новый памятник установили в сквере на пересечении улиц Кирова и Комсомольской.

Скульптура изготовлена из гранита. Автор композиции — архитектор и дизайнер Надежда Петрова из Санкт-Петербурга, она работала несколько месяцев. Статую установили на средства местного мецената Владислава Гасумянова.

«От имени всех армавирцев я выражаю огромную благодарность жителям и компаниям города, которые неравнодушны к судьбе Армавира и которые продолжают незыблемые традиции российского меценатства. Ведь без добровольной и бескорыстной помощи наш Армавир вряд ли бы стал одним из самых уютных, чистых и красивых городов края», — цитирует главу города Андрея Харченко пресс-служба администрации Армавира.

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