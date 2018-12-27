Ремонт завершили в декабре, финансирование из краевого бюджета составило 3,3 млн рублей. Школу отремонтировали по госпрограмме региона «Развитие культуры».

Здание сделали доступным для маломобильных посетителей, сделали капитальный ремонт фасада, главного входа, отремонтировали ступени и установили новую систему антиобледенения. Школа приобрела современный внешний вид.

Специализированная школа слепых и слабовидящих детей — единственная на Кубани и в России музыкальная школа для детей с нарушениями зрения. Она работает в Армавире 29 лет. Ежегодно в ней учатся более 300 детей, из которых 90 — инвалиды по зрению, 30% из них — слепые дети. Одаренных детей-инвалидов обучают по индивидуальным адаптированным образовательным программам.

Ученики армавирской школы участвовали в международных мастер-классах в Королевской академии музыки в Лондоне, международных благотворительных концертах Фонда «Мир искусства», выступая на одной сцене с выдающимися музыкантами мира, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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