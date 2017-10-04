В Армавире отремонтируют парк аттракционов

Его перестроят в рамках федеральной программы по благоустройству. На реконструкцию потратят более 33 млн рублей.

Работы уже начались. Сейчас строители снимают старое дорожное покрытие, которое было изрядно разбито. В парке уложат новую тротуарную плитку, сделают бордюры, освещение, заменят скамейки. Территорию разделят на три зоны: детскую, молодежную и зону для отдыха старшего поколения.

«Будут установлены спортивные площадки, где молодежь будет заниматься, также принято решение рассредоточить аттракционы по территории парка, то есть использовать те зеленые зоны, которые раньше не использовались. Новых аттракционов у нас не будет: те аттракционы, которые ежегодно проходят проверку и имеют запас прочности, будут перенесены для того, чтобы парк использовался максимально», — сказал директор муниципального предприятия Армавира «Городской парк» Николай Носов.

Чтобы расширить зону отдыха, снесут часть хозяйственных построек. Пока в парк еще могут приходить посетители. Та часть, где работают строители, огорожена. Но уже к концу сентября территорию полностью закроют. Завершить реконструкцию планируют до 1 декабря.

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