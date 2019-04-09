В Армавире отремонтируют главный городской фонтан

Облицовочная плитка фонтана «Победа» пришла в негодность, а в некоторых местах и вовсе отвалилась.

«Уже достаточно долгое время эксплуатируется и облицовочное покрытие, и светильники. Они уже утратили былую новизну. Лампы вообще практически вышли из строя. Сейчас приняты меры к замене светильников и восстановлению облицовки», — рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Армавира Дмитрий Чмож.

Ремонтные работы ведут по новой технологии. Плиты гранита не «приклеивают» к бетону, как это делают обычно во время монтажа фонтанов, а крепят на специальные металлические конструкции. Таким образом, создается вентиляционная система. Это позволит облицовочному покрытию не испортиться под действием влаги и смены температур.

Жители и гости города называют фонтан визитной карточкой Армавира.

— Все завидуют, что в нашем городе имеются такие замечательные места. Особенно этот фонтан. Он собирает всех пожилых людей.

— Детям очень нравится возле фонтана гулять. Летом охлаждает и орошает, тебе приятно.

— Я считаю, что это украшение нашего города. Это нужно и красиво.

Работа с облицовкой фонтана уже завершена. Следующий этап — это монтаж светового оборудования. Открыть обновленный фонтан планируют к майским праздникам.