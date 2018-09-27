В Армавире парень и девушка в масках ограбили магазин

Нападавшие угрожали продавщице продуктового магазина ножом и украли деньги из кассы.

По данным правоохранителей, ночью в помещение продуктового магазина на улице Володарского ворвались двое неизвестных в медицинских масках. Их добычей стали 40 тыс. рублей. Продавщица успела нажать тревожную кнопку вызова группы реагирования.

На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии, которые заметили выходящих из магазина парня и девушку в масках. Их попытались задержать, но грабители бросились бежать в разные стороны. Росгвардейцы сумели догнать 21-летнюю жительницу Новокубанского района и доставили ее в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по краю.

Несколько часов спустя на улицах города задержали второго злоумышленника — 20-летнего местного жителя. Грабители пытались избавиться от похищенных денег, выбросив их по дороге, но полицейские их нашли и вернули владельцу магазина.

«Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье за разбой — лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

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