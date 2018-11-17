В Армавире под колеса иномарки попала десятилетняя девочка

Ребенок переходил дорогу по зебре. ДТП произошло 16 ноября в 11:50 на улице Кирова.

По предварительным данным, женщина за рулем Chevrolet Aveo слишком поздно заметила школьницу, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель иномарки не успела затормозить и сбила десятилетнюю девочку.

«В результате аварии ребенок с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа был госпитализирован в отделение детской городской больницы», — рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Армавиру Елена Горелова.

Обстоятельства ДТП уточняются, сообщает портал gorodarmavir.ru.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник