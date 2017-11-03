В Армавире подвели итоги чемпионата «Абилимпикс-2017»

Закрытие профессиональной олимпиады для людей с особыми возможностями прошло 3 ноября. С утра волонтеры организовали флешмоб. Танцевали прямо на улице перед зданием администрации города, там, где встречали победителей.

«Люди с ограниченными возможностями здоровья — такие же, как мы. Они живут рядом с нами и нам необходимо протянуть им руку помощи, а где-то поучиться чему-то у них. Волонтеры, когда работают с такими людьми, сами заражаются позитивом, многие стараются потом выучить язык жестов. Наверное, и отношение к жизни формируется по-другому», — считает заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Роман Дикий.

У этих людей действительно есть чему поучиться: вязанию, робототехнике, бисероплетению, веб-дизайну, массажу и многому другому. Всех призеров наградили медалями, дипломами и ценными подарками.

«Профессиональный рост, .обмен опытом. Чего-то я не знаю, что знают другие участники. А самое главное — общение среди равных людей, среди лучших людей, ну и победа тоже», — считает победитель в компетенции «Вязание крючком» Елена Новицкая.

В каждой компетенции выбрали трех призеров. Победители соревнований получат возможность участвовать во всероссийском чемпионате людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс-2017». Он пройдет в Москве в декабре.

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