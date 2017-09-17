В Армавире погибла девочка, на которую упал шкаф

Трагедия произошла вечером 16 сентября.

Ребенок, которого родители оставили у родственников, играл один во дворе дома. По предварительным данным, девочка перевернула на себя старый шкаф.

Пострадавшую госпитализировали, но врачи не смогли помочь, ребенок скончался в больнице.

«Смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело статье «Причинение смерти по неосторожности», — сообщила помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

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