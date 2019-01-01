Мероприятие состоялось накануне Нового года в рамках всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз».

Сотрудники ОМВД России по Армавиру посетили школу-интернат №1 «Казачью». Вместе с начальником отдела полковником полиции Валерием Медведевым и членом Общественного совета при отделе Александром Абеляном к детям приехал главный новогодний гость — Дед Мороз. Дети встретили его с особой радостью.

Воспитанникам пожелали в 2019 году здоровья, отличной учебы, новых открытий, исполнения заветных желаний. В завершении встречи правоохранители провели профилактическую беседу и напомнили детям об основных правилах безопасного поведения. После этого Дед Мороз раздал школьникам подарки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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