В Армавире полиция изъяла у сбытчиков наркотиков полкилограмма героина

Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудникам полиции поступила информация о том, что двое приезжих могут быть причастны к сбыту наркотиков. Полицейские задержали автомобиль, на котором передвигались 21-летний и 33-летний жители соседней республики. В ходе осмотра правоохранители обнаружили полимерный пакет с порошком светло-бежевого цвета, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По месту жительства подозреваемых сотрудники полиции обнаружили еще несколько пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что изъятое является героином общей массой более 500 г.

В отделе полиции задержанные пояснили, что планировали сбывать наркотики на территории Армавира.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые заключены под стражу.

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