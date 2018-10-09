В Армавире после ДТП мотоциклист умер в больнице

09 октября в 15:50
Авария произошла 8 октября в 20:40 на улице Шоссейной в микрорайоне Кирпичном.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina при повороте налево не пропустил мотоцикл Kawasaki, который двигался ему навстречу. Легковушка врезалась в двухколесное транспортное средство, от удара мотоциклист перелетел через крышу машины.
«Мотоциклист получил серьезные повреждения. Однако он был еще жив, когда его увезла скорая помощь. К сожалению, врачам не удалось спасти пострадавшего, он умер в хирургическом отделении городской больницы», — рассказала инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД по Армавиру Елена Горелова.
Обстоятельства ДТП уточняют правоохранители, сообщает портала gorodarmavir.ru.
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