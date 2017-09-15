В Армавире после реконструкции открылась площадь 40-летия Победы

Ее не ремонтировали более 30 лет.

К юбилею края подарки получают его жители. В Армавире в преддверии праздника открылась площадь 40-летия Победы после масштабной реконструкции. Это место — визитная карточка города. Сейчас буквально перестроили всю прилегающую территорию. Уложили новую тротуарную плитку, оборудовали зоны освещения, установили лавочки для отдыха и не забыли о ландшафтном дизайне.

«Уютно, современно, красиво, есть где деткам погулять. Это будет место для вечерних прогулок. Двойной праздник — и день города, и юбилей края, замечательно все получилось», — сказала жительница Армавира Галина Белакина.

Молодежь Армавира поздравила край флешмобом: 450 молодых людей выстроились в цифру 80, растянули огромный флаг Кубани и надули сотни шаров в цвета герба региона. Результат работы снимали с высоты птичьего полета. Таким образом активисты записали видеопоздравление краю, которое покажут на главной площади города 16 сентября.

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