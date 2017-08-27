В Армавире построят зернохранилище за 250 млн рублей

Сдать в эксплуатацию элеватор планируют в 2019 году.

В Северной промышленной зоне Армавира продолжается строительство перегрузочно-складского комплекса — зернохранилища. Объем инвестиций в проект составляет 250 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Инвестором выступает ООО «Новороссийский перевозочный комплекс». Проект включает возведение элеватора вместимостью 50 тыс. т, визировочной лаборатории с пробоотборником, административно-бытового корпуса с производственной лабораторией, площадки отпуска зерна в авто- и железнодорожный транспорт. Введение в эксплуатацию зернохранилища позволит создать в городе 100 рабочих мест.

В настоящее время на объекте проведены линии газопровода среднего давления, водопровода, электросетей, передает РБК.

Вернуться на ленту

Источник