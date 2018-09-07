В Армавире появится инклюзивная детская площадка

Вместе с обычными детьми здесь смогут играть и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Строители уже приступили к ее возведению. В ближайшее время площадка заработает в сквере имени Артема Ованесова.

«Специалисты говорят, что подобных площадок в России — единицы. Многоместные качели и тренажеры оборудованы таким образом, что ими могут пользоваться все дети без исключения», — рассказал глава города Андрей Харченко, который инициировал строительство после обращения родителей маломобильных детей.

Все игровые элементы площадки предназначены для развития вестибулярного аппарата, координации движений и тактильных чувств и нужны для того, чтобы дети с любыми возможностями здоровья могли активно проводить время вместе, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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