В Армавире появится новый фонтан

Его планируют установить на территории перинатального центра.

Небольшой фонтан соорудят на входе в родильный дом, который находится на улице Энгельса.

Также благоустроят территорию перед женской консультацией № 2 по улице Новороссийской. Здесь приведут в порядок парковую зону, украшенную скульптурой, сообщает сайт goordarmavir.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 августа в Армавире начали благоустройство Ефремовского сквера.

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