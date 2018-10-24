В Армавире появится три новых спортивных объекта

24 октября в 15:16

В городе идет строительство спорткомлекса, спортивной площадки и школьного спортзала.

Строительство спортивной площадки в Комсомольском сквере подходит к завершению. Рабочие установили покрытие и ограждение. Сейчас строители монтируют оборудование — тренажеры, щиты, ворота. Скоро подрядчик нанесет разметку, и площадка будет готова.

В школе № 10 строители залили фундамент спортзала и установили несущие опоры. Также обновили внешний вид зданий учебного заведения.

Рядом с воздухоопорным комплексом в микрорайоне Черемушки начались работы по строительству комплекса по спортивной гимнастике, который рассчитан на 25 занимающихся гимнастов в смену. Сейчас подрядчик приступил к расчистке территории под фундамент. Завершить объект планируют в середине 2019 года, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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