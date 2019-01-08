Очевидцы вызвали огнеборцев 7 января. Они сообщили о сильном задымлении в соседнем дворе.

Сообщение на пульт пожарной охраны поступило около 8:40. Задымление заметили во дворе на улице Карла Маркса. На место приехали пожарные.

В армавирском отделе Госпожнадзора сообщили, что хозяев дома не было, они там еще не живут — помещение строится. При этом в вольере проживает сторожевая собака. Там установлена будка и осветительные приборы.

Произошло короткое замыкание, и будка загорелась. Животное смогло самостоятельно выбраться — собака бегала по двору. Возгорание пожарные потушили, обстоятельства случившегося выясняют, сообщает gorodarmavir.ru.

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