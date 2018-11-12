В Армавире приставам потребуется несколько КамАЗов для вывоза арестованных интим-товаров

12 ноября в 20:58

Сотрудники УФССП России по Краснодарскому краю арестовали более 15 тыс. наименований товаров интимного характера.

Решением Арбитражного суда Москвы с юридического лица взыскали долг в размере 82 млн 236 тыс. рублей. Судебный пристав составил акт описи и ареста имущества.

«Арестовали более 15 тыс. наименований интим-товаров. Объем товара превысил объем двух КамАЗов. Его передали на ответственное хранение в специализированную организацию», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

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