В Армавире пройдет чемпионат края по профмастерству среди инвалидов

«Абилимпикс» проведут с 18 по 20 октября.

В качестве соревновательных площадок задействуют восемь профессиональных образовательных организаций города. Церемонии открытия и закрытия чемпионата пройдут в городском Дворце культуры Армавира.

Соревнования «Абилимпикс» позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья поверить в себя, продемонстрировать уровень профессиональной компетенции, в том числе и потенциальным работодателям.

Участниками чемпионата станут около 175 человек в возрасте от 14 до 65 лет. Конкурсанты будут соревноваться в трех категориях: школьники, студенты и специалисты. Каждый сможет продемонстрировать свое профессиональное мастерство в одной из 21 компетенции.

Для гостей и участников чемпионата предусмотрена деловая и профориентационная программа. Пройдут мастер-классы, круглые столы с обсуждением проблем образования, трудоустройства и интеграции людей с инвалидностью. Каждый участник и посетитель чемпионата может заполнить резюме по трудоустройству и узнать о возможных вакансиях, а также проконсультироваться по открытию своего бизнеса, льготных гарантиях и мерах социальной поддержки для инвалидов. С участниками чемпионата будут работать волонтеры и социальные работники.

Победители региональных соревнований примут участие в IV Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Москве с 20 по 23 ноября, сообщают организаторы.

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