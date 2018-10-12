В Армавире пройдет чемпионат края по профмастерству среди инвалидов

«Абилимпикс» проведут с 18 по 20 октября.
В качестве соревновательных площадок задействуют восемь профессиональных образовательных организаций города. Церемонии открытия и закрытия чемпионата пройдут в городском Дворце культуры Армавира.
Соревнования «Абилимпикс» позволяют людям с ограниченными возможностями здоровья поверить в себя, продемонстрировать уровень профессиональной компетенции, в том числе и потенциальным работодателям.
Участниками чемпионата станут около 175 человек в возрасте от 14 до 65 лет. Конкурсанты будут соревноваться в трех категориях: школьники, студенты и специалисты. Каждый сможет продемонстрировать свое профессиональное мастерство в одной из 21 компетенции.
Для гостей и участников чемпионата предусмотрена деловая и профориентационная программа. Пройдут мастер-классы, круглые столы с обсуждением проблем образования, трудоустройства и интеграции людей с инвалидностью. Каждый участник и посетитель чемпионата может заполнить резюме по трудоустройству и узнать о возможных вакансиях, а также проконсультироваться по открытию своего бизнеса, льготных гарантиях и мерах социальной поддержки для инвалидов. С участниками чемпионата будут работать волонтеры и социальные работники.
Победители региональных соревнований примут участие в IV Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Москве с 20 по 23 ноября, сообщают организаторы.
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