В Армавире пройдет чемпионат профмастерства «Абилимпикс»

Региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет с 1 по 3 ноября на базе Армавирского индустриально-строительного техникума.

«Мы в этом году впервые проводим чемпионат профмастерства для людей с инвалидностью. Он пройдет 1-3 ноября в Армавире. Предполагается, что в одной компетенции могут быть люди с любыми группами инвалидности. У нас пройдут соревнования по 16 компетенциям — в частности, это экономика и бухгалтерский учет, программирование, веб-дизайн, массаж, вязание спицами и отдельно — вязание крючком, бисероплетение, робототехника, инженерный дизайн», — сказали в Министерстве образования Краснодарского края.

Чемпионат проводится по трем возрастным категориям: школьники, студенты и специалисты до 65 лет.

«В Армавире сейчас очень развита подготовка кадров в части инклюзивного образования, они становятся базовой площадкой по этому направлению в регионе. Там же есть интернаты для детей-инвалидов и центр дополнительного образования», — пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что у региона уже есть опыт организации региональных и федеральных соревнований профессионального мастерства — WorldSkills.

«Абилимпикс» — олимпиада по профессиональному мастерству инвалидов. Название движения представляет собой сокращение от английского Olympics of Abilities («Олимпиада возможностей»). Движение возникло в Японии в 1971 году, а в следующем году прошел первый конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми. Россия присоединилась к движению в 2014 году, победители региональных соревнований получают право участвовать в первенстве федерального уровня, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Абу-Даби 19 октября подвели итоги мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills, кубанцы завоевали золото и бронзу в компетенции «мобильная робототехника».

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