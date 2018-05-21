В Армавире пройдет фестиваль национальных культур

Открытие праздника «Многонациональный Армавир» состоится на городском водохранилище 26 мая.

В этом году фестиваль пройдет в новом формате: сразу все национальные общины города представят свою культуру. Состоится концерт художественных коллективов национальных общин. В течение дня гости увидят самобытные творческие выступления, традиционные костюмы.

«Фестиваль «Многонациональный Армавир» — это масштабная площадка, где происходит обмен обычаями, это живая демонстрация красоты национальных культур и крепнущих традиций. Участников и гостей фестиваля ожидают перетягивание каната, гиревой спорт, перепиливание бревна. Будут организованы интерактивные площадки для детей, мастер-классы», — сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Фестиваль «Многонациональный Армавир» проходит в седьмой раз. Он стартует в 10:00.

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