В Армавире пропал 15-летний подросток

Дмитрий Панащенко 8 марта около 14:00 ушел из дома на улице Заводской, 1/10А и до сих пор не вернулся.

Приметы мальчика: на вид 17-18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы, глаза карие.

Особые приметы: в области сердца два послеоперационных шрама, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Дмитрий Панащенко, просят сообщить об этом в отдел МВД России по городу Армавиру по телефонам: 8 (86137) 3-20-02, 8 (86137) 4-53-74 или 02.

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