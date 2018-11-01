В Армавире пропала женщина в полосатом бордовом халате

Полиция объявила в розыск 65-летнюю Людмилу Погребнякову.

В полицию 29 октября около 20:00 позвонили родственники и сообщили о том, что женщина ушла из дома и не вернулась. Начались поиски пропавшей.

На вид ей 65-70 лет, внешность славянская, рост средний, телосложение худощавое, кожа лица смуглая, волосы черные с сединой. Была одета в бордово-серый халат в полоску, домашние тапочки. Пенсионерка страдает провалами памяти, может называть свою девичью фамилию — Вдовцова, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Людмилы Погребняковой, просят позвонить по телефонам: 102, 8 (86137) 3-20-02, 8 (918) 030-21-23.

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