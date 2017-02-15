В Армавире прошел конкурс на скоростное поедание хинкали

В Армавире выбрали «железный желудок». Чтобы удостоиться такого звания, нужно было съесть как можно больше хинкали за одну минуту.

Это уже второй этап состязаний. Пятеро участников собрались в одном из кафе города. Это и бывалые едоки, которые не раз выдерживали испытание, например, пиццей и пельменями, и новички. Пока они настраивались на победу и нагуливали аппетит, повара отправили в бульон более 100 хинкали.

Победителя вычислили по хвостикам на тарелке. Первый раз вышла ничья, поэтому пришлось повторить. Как выяснилось, новичкам везет. Геннадий Газазян осилил одиннадцать штук, причем дважды, а потому получил заветный кубок — «Золотой хинкали» и сертификат на 3 тыс. рублей.

За второе место — его разделили два участника — выдали медали. Теперь готовиться к состязанию будут женщины. Для них к 8 Марта подготовили конкурс на поедание эклеров, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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