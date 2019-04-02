В Армавире прошли показательные выступления отряда «Казачья слобода»

В военно-патриотическом клубе учатся фланкировке (выполнение боевых приёмов) и участвуют в военно-полевых сборах более 70 школьников.

«Мне это не больно, не страшно. Главное, что разбил кирпичи все. Ну и что, что немного кровь, пойду дальше работать», — воспитанник «Казачьей слободы» Максим Чургулия.

В клубе школьников знакомят с историей казачества. Юные казаки также изучают оружие, участвуют в походах, военно-полевых сборах и демонстрируют свою удаль в учебных заведениях по всему краю.

«Изначально это подготовка к службе в армии. Также мы сотрудничаем с русским географическим обществом, то есть ребята проходят комплексную подготовку — и парашюты, и акваланги, и школу выживания и тактическую подготовку», — рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Казачья слобода» Сергей Князев.

Военно-патриотический корпус в Курганинском районе работает всего три года. За это время здесь успели подготовить только один выпуск. Изначально обучение планировалось для подростков с одиннадцати лет. Но сейчас в казачий отряд хотят даже трехлетние малыши. Пока их задействуют только в показательных выступлениях.