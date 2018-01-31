В Армавире прошло совещание по вопросам реализации программы капремонта в крае

На него пригласили старших домов, представителей управляющих компаний и жилищной инспекции Армавира и еще восьми соседних районов.

Главным вопросом совещания стал ремонт крыш. В большинстве случаев жильцы довольны отремонтированной кровлей, но в крае есть около десяти примеров работ, проведенных с нарушениями. Чаще всего вина лежит на подрядчиках, говорит депутат Государственной Думы Наталья Костенко. Они берут сразу по несколько заказов, а потом просто не могут справиться с объемом работ.

«Это, конечно, говорит о непрофессионализме подрядчика. Такие организации вносятся в реестр некачественных подрядчиков, и затем они не могут становиться участниками тендеров на эти виды работ. Также сказывается отсутствие контроля», — сказала Наталья Костенко.

Эксперты подробно рассказали, из каких материалов делать кровли и как утеплить дом. При этом они обратили внимание на то, что такой ремонт делается на 50 лет, а значит, недопустимо работать некачественно. Все участники совещания могли задать вопросы конкретно по своей проблеме, причем не только о ремонте кровли, но и о замене лифтового оборудования.

Представители Фонда капитального ремонта взяли на контроль каждую проблемную ситуацию и объяснили людям, что если после выполнения работ есть нарушения, они вправе потребовать устранить их бесплатно.

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