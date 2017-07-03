В Армавире реконструируют две школы

Как идет работа и не нарушаются ли сроки, проверила вице-губернатор края Анна Минькова.

В школе № 9 возводят пристройку на 400 мест. Это поможет разгрузить учебное заведение и перевести всех учащихся в первую смену. Общий бюджет реконструкции — более 300 млн рублей с учетом федеральной программы. Анна Минькова отметила, что важно уложиться в сроки и открыть двери для школьников к январю 2018-го.

Дождалась преобразований спустя четверть века и школа № 25 в Старой Станице. Двухэтажная пристройка к ней в 5 тыс. кв. м позволит обучать школьников до 11 класса. Здание начали возводить еще в 1992 году, но тогда кончились деньги. Сохранился даже старый фундамент. Продолжать работы теперь будут по краевой программе.

«Город участвует в региональной программе, потому что у нас действительно есть проблема. Количество обучающихся детей в муниципальных учреждениях во вторую смену составляет 34,6%. Больше 5 тыс. мест в рамках указа президента нам нужно реализовать на территории нашего муниципалитета», — сказал глава Армавира Андрей Харченко.

Всего в крае в этом году появится восемь новых школ, в которых смогут учиться более 3,5 тыс. ребят, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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