В Армавире ремонт моста через железную дорогу планируют завершить к 22 декабря

На проведение работ в микрорайоне Черемушки выделили 8 млн рублей.

Проектно-сметную документацию для ремонта пешеходного моста специалисты РЖД подготовили летом. Осенью приступили непосредственно к реконструкции сооружения, сообщила интернет-порталу «Кубань 24» помощник депутата Госдумы РФ Натальи Костенко.

По данным подрядчика, в ремонте перехода будут применяться самые современные технологии и материалы, которые облегчат конструкцию и упростят его дальнейшую эксплуатацию.

«Это был действительно опасный для горожан объект. Собственник моста не проводил здесь ремонт с 2008 года, несмотря на явное аварийное состояние, хотя трагедия могла произойти каждую минуту, ведь мост ежедневно испытывает большую нагрузку», — сказала Костенко.

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