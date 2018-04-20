В Армавире «семерка» не уступила на повороте, устроила двойное ДТП и опрокинулась

Авария произошла 20 апреля в 8:30 на 156-м километре трассы «Кавказ».

По предварительным данным, 28-летний водитель ВАЗ-21074 при повороте налево не уступил дорогу встречному Opel, за рулем которого был 34-летний мужчина. После этого ВАЗ по инерции столкнулся с Mitsubishi Pajero и перевернулся.

«В результате ДТП пострадали два человека — водители отечественной легковушки и Opel», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» начальник отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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