В Армавире состоится ежегодный фестиваль авторской песни

Конкурс, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого и освобождению города от немецко-фашистских захватчиков, откроется 25 января.

Творческое состязание «Четыре четверти пути» будет проходить в два тура: в первом жюри прослушает выступления бардов, а во втором состоится конкурсный концерт.

Конкурсанты примут участие в мастер-классах, которые будут проводить ведущие барды региона, а также в мини-концертах.

В рамках XXII всероссийского фестиваля пройдет конкурс среди молодых авторов-исполнителей «Новое поколение».

Награждение победителей и гала-концерт состоятся 27 января, сообщает пресс-служба администрации Армавира.