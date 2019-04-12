В Армавире состоится открытый детский конкурс пианистов

Конкурс «Музыка XX века» пройдет с 18 по 20 апреля.

Мероприятие проведут в Специализированной музыкальной школе слепых и слабовидящих детей на улице Лавриненко, 5а. Организаторы конкурса проводят его раз в три года. В 2016 году в нем приняли участие 45 учащихся музыкальных школ из 13 районов края.

Одними из главных задач конкурса организаторы называют поиски талантливой молодежи и привлечение внимания к фортепианной музыке русских композиторов-классиков первой половины ХХ века, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.