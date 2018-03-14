В Армавире сотрудник Росгвардии вытащил из водохранилища двух тонущих детей

Также военнослужащий отряда специального назначения «Вятич» Сергей Гареев оказал школьникам доврачебную помощь.

Росгвардеец в выходной день шел по парку в районе водохранилища Армавира и услышал, что из воды доносится крик о помощи. Двое десятилетних детей находились в 15 м от берега в покрытой илом воде.

Военнослужащий сначала вытащил на берег девочку, а затем вернулся за мальчиком и помог ему, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного военного округа Росгвардии.

Мужчина оказал детям доврачебную помощь и вызвал к месту происшествия скорую помощь.

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