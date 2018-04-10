В Армавире сотрудники ГИБДД напомнили детям о правилах безопасности

Акция прошла на детских площадках города.

Сотрудники ГИБДД рассказывали, как правильно перейти дорогу и избежать аварии. Детей дополнительно тестировали на знание сигналов светофора. С наступлением теплой погоды на улицах появилось много школьников, поэтому подобные уроки безопасности сотрудники Госавтоинспекции проведут и в учебных заведениях Армавира.

Всего за этот год в Краснодарском крае уже произошло 118 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, пятеро из них погибли.

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