В Армавире сотрудники Росгвардии спасли окровавленного мужчину

Подозреваемого в нападении на него задержали 19 декабря по горячим следам.

Сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии ночью патрулировали улицы Армавира. Они заметили мужчину, который при виде правоохранителей начал размахивать руками. У него на теле и одежде были следы крови. Пострадавший рассказал, что у него произошел конфликт со знакомым, тот ударил его ножом и скрылся. Составили ориентировку на подозреваемого, на месте происшествия нашли два ножа со следами крови, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Местонахождение нападавшего установили по горячим следам. Злоумышленник попытался скрыться. Во время непродолжительной погони правоохранители блокировали участок улицы и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель.

Сотрудники Росгвардии оказали раненому неотложную доврачебную помощь и передали его медикам. Жизнь пострадавшего удалось спасти. Нападавшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Вернуться на ленту

Источник