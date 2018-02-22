В Армавире Совет ветеранов поздравил мужчин с 23 февраля

Для гостей устроили концерт. Перед выступлением любимого ансамбля председатель Совета Николай Скрипкин напомнил всем, что День защитника Отечества — это не просто праздник мужчин, а день, когда надо поздравлять именно тех, кто служит в армии.

«Мы прекрасно видим, какая у нас армия, какие мощные вооруженные силы, какая техника, какие ребята. Мы знаем Романа Филипова, совершившего подвиг. Не каждый может совершить это. Он совершил подвиг ради нас с вами, ради России», — сказал председатель Армавирского городского Совета ветеранов Николай Скрипкин.

Ветеранам войны вручили памятные подарки. Все остальные участники праздника подпевали артистам песни военные лет.

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